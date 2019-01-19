كيروش قبل مباراة إيران وعمان: كأس آسيا الحقيقية ستبدأ الآن ولا مجال للأخطاء

قال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، إن “كأس آسيا الحقيقية” ستبدأ الآن، وإنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء مع انطلاق الأدوار الإقصائية ومواجهة سلطنة عُمان، غدًا الأحد.

وتصدرت إيران مجموعتها في الدور الأول، وستلعب غدًا الأحد، في دور الستة عشر مع المنتخب العُماني، بطل الخليج، الذي تأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، بعد هدف في الثواني الأخيرة، ليتفوق 3-1 على تركمانستان، يوم الخميس الماضي.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “كأس آسيا الحقيقية ستبدأ الآن، والمباراة تعني كل شيء للفائز، ولا شيء للخاسر.

“لا مجال للأخطاء، ولا مجال للندم، ولا مجال للأعذار.. وسنخوض 90 دقيقة فقط، وسنحاول أن نقدم أفضل أداء ممكن، وأن نركز بأكبر شكل ممكن. سنحاول أن نفرض شخصيتنا وأن نكون الفريق الأفضل”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “هناك 16 فريقًا في الوقت الحالي، ولا يوجد فريق مرشح للفوز، وكل المباريات ستكون الأمور فيها صعبة ومتقاربة. مباراتنا ليست مختلفة عن ذلك.

“لدينا قدراتنا واستعداداتنا وأحلامنا، لذلك فالمباراة ستكون فيها الفرص متساوية، ونسبة كل فريق 50%، والنتيجة النهائية ستتحدد بناء على الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل”.

ورغم الأفضلية النظرية لإيران، استبعد كيروش، مدرب ريال مدريد السابق، اللجوء إلى الهجوم فقط، وقال إن كرة القدم لعبة بسيطة.

وأضاف: “مباريات كرة القدم تكون مختلفة وكل شيء يمكن أن يحدث في أي ثانية. أطالب اللاعبين دومًا باللعب بحرية.

“أحب التعامل بمبدأ أن كرة القدم لعبة بسيطة وممتعة، وأقول للاعبين الأمور بسيطة، وبعد 35 عامًا مع كرة القدم لا أستطيع أن أفهم بعض الأساليب الخططية المعقدة.

“أطالب اللاعبين بالسيطرة على الكرة، وعندما نستحوذ عليها فالنحاول أن نتقدم إلى الأمام ونسجل هدفًا، وعندما نفقد الكرة يجب أن ندافع. الأمر بهذه البساطة ولا يمكن أن نهاجم طوال الوقت أو ندافع فقط”.