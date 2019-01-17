أهداف مباراة عمان وتركمانستان.. 1/1 (فيديو)

سجل أحمد مبارك (كانو)، الهدف الأول للمنتخب العماني، في مباراته مع تركمانستان، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وحصل المنتخب العماني على ركلة حرة لعبها أحمد مبارك رائعة في الشباك، ليتقدم الأحمر 1/0 في الدقيقة 20.

ونجح منتخب تركمانستان في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 عبر ألتيموراد أنناديوردييف.

ولا يملك المنتخب العماني أي نقطة؛ بعدما خسر 1/2 أمام أوزباكستان، ثم 0/1 أمام اليابان، حيث يحتل المركز الثالث.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وضمنت منتخبات: الإمارات وتايلاند والبحرين والأردن وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزباكستان واليابان، التأهل إلى دور الـ 16.