كأس آسيا 2019.. تعرف على حظوظ منتخبي سلطنة عمان ولبنان لبلوغ دور 16

بلغ 14 منتخبًا دور 16 من كأس آسيا المقامة في الإمارات ولا زالت بطاقتان تنتظران الحسم من خلال لقاء عمان وتركمنستان ولبنان و كوريا الشمالية.

وينتظر منتخبا فلسطين وفيتنام نتيجة اللقاءين لمعرفة مصيرهما أيضًا حيث لازالا يملكان حظوظًا لبلوغ دور 16.

وفي حال انتهاء اللقاءين بالتعادل يبلغ منتخب فلسطين دور 16 ، بينما ينتظر فيتنام بدوره نتيجة اللقاءين، حيث يبلغ دور 16 في حال انتهاء أحد اللقاءين بالتعادل أو في حال فوز عمان على تركمنستان بفارق هدف أو فوز لبنان على كوريا الشمالية بفارق أقل من 3 أهداف أو بنتيجة 3-0.

منتخب عمان

أصبح المنتخب العماني يعرف طريقه لدور 16 جيدًا حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين لبلوغ دور 16 أو بأي نتيجة في حال عدم فوز لبنان على كوريا أو فوزه بفارق لا يتجاوز هدفين.

ويملك منتخب عمان أفضلية قليلة في مواجهاته مع تركمنستان، حيث واجه في تصفيات مونديال روسيا 2018 وفاز عليه ذهابا 3-1 وخسر معه إيابا 2-1 كما فاز عليه في لقاء ودي سابق.

منتخب لبنان والمهمة الصعبة

يحتاج منتخب لبنان للفوز على كوريا الشمالية بفارق 4 أهداف لحسم تأهله دون النظر لنتيجة لقاء عمان.

وتبقى مهمة المنتخب اللبناني أصعب لكونه لا يحتاج للفوز فقط بل يحتاج لهدية من تركمنستان بعرقلة عمان بالتعادل أو الفوز أيضًا.

ويملك منتخب لبنان أفضلية كبيرة على منتخب كوريا الشمالية حيث لم يخسر أمامه سابقًا وانتهى لقاؤهما الأخير في تصفيات أمم آسيا في الإمارات بنتيجة كبيرة 5-0.