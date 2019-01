قيرغيزستان تُبقي على آمالها في التأهل لدور الـ16 بكأس أمم آسيا بالفوز على الفلبين (فيديو)

أبقى منتخب قيرغيزستان، على آماله في تحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات، بتغلبه على الفلبين بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

أنهى منتخب قيرغيزستان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله فيتالي لوكس في الدقيقة 24.

وبعدها أضاف لوكس الهدفين الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقتين 51و77، قبل أن يسجل المنتخب الفلبيني هدف حفظ ماء الوجه والأول له بالبطولة في الدقيقة 80 عن طريق ستيفان شرووك.

Kyrgyz Republic keep their chances alive with a historic win against Philippines.

