موعد مباراة اليمن وفيتنام اليوم في كأس آسيا 2019

يلتقي المنتخب اليمني منافسه الفيتنامي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة اليمن وفيتنام على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتلقى المنتخب اليمني خساراتين بواقع 0/5 أمام إيران، و0/3 أمام العراق في أول مباراتين، كما خسر منتخب فيتنام 2/3 أمام العراق ثم 0/3 أمام إيران، لكن الفائز في هذه المباراة قد يؤمن بطاقته للتأهل لدور الـ 16.

واستقبل المنتخب اليمني 8 أهداف في مباراتين ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وسبق أن تقابل منتخب اليمن مع فيتنام، مرة واحدة وكانت العام 2002 في دورة الألعاب الآسيوية، وانتهى اللقاء بفوز اليمن 2/0.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.