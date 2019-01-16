القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران اليوم في كأس آسيا 2019

يلعب المنتخب العراقي مع منافسه الإيراني، اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتلعب مباراة العراق مع إيران الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتغلب منتخب العراق 3/2 على فيتنام، و3/0 على اليمن، في حين فاز منتخب إيران5/0على اليمن، و2/0 على فيتنام.

وسبق للمنتخبين العراقي والإيراني أن تقابلا 22 مرة، حققت إيران الفوز 12 مرة، مقابل 5 انتصارات للعراق، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

وضمَنت منتخبات الإمارات وتايلاند والبحرين والأردن وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان واليابان التأهل إلى دور الـ 16.