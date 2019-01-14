بعد أخطائه في مباراة عمان واليابان.. استبعاد الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب من كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي، الإثين، استبعاد الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، حتى الأول من فبراير.

يأتي استبعاد الاتحاد الآسيوي للحكم محمد أميرول بن يعقوب؛ بعد الشكوى التي قدّمها الاتحاد العماني لكرة القدم؛ بسبب أخطائه الفادحة في مباراة عمان واليابان، أمس الأحد، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس آسيا 2019.

احتسب أميرول ركلة جزاء لصالح اليابان مشكوك في صحتها، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الاحتكاك بين رائد صالح لاعب عمان وجينكي هاراجوتشي مهاجم الساموراي من خارج منطقة الجزاء.

واحتج لاعبو الأحمر على الحكم بعد احتساب ركلة الجزاء التي ترجمها هاراجوتشي إلى هدف في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

ولم يتوقف الجدل التحكيمي عند هذا الحد، فقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، صوّب صلاح اليحيائي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد ناجاتمو مدافع اليابان وذهبت خارج المرمى.

ورفض الحكم الماليزي احتساب ركلة جزاء لصالح عمان في تلك اللعبة؛ ما فجّر غضب لاعبي الأحمر.

ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث في المجموعة السادسة، ولم يحقق أي فوز في مباراتين، ويلتقي في المباراة المقبلة مع تركمانستان.