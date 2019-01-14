القنوات الناقلة لمباراة الهند ضد البحرين اليوم في كأس آسيا 2019

يواجه المنتخب البحريني نظيره الهندي، مساء اليوم الاثنين، ضمن المجموعة الأولى من بطولة كاس آسيا 2019، في استاد الشارقة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة.

وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 للهند وتايلاند، ونقطة للبحرين.

ويتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث.

وصعدت الإمارات رسميًا إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراتها مع تايلاند، إذ ضمنت على الأقل الحلول ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، نظرًا لعدم قدرة ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة على بلوغ حاجز نقاطها الأربع.

وستكون حظوظ تايلاند والهند متساوية في التأهل ومرافقة الإمارات، إذ يكفيهما حصد نقطة لتحقيق الصعود المباشر دون انتظار نتائج المجموعات الأخرى، أما البحرين فهي تحتاج إلى الفوز الأكيد.

وليس أمام البحرين سوى الفوز عندما تواجه الهند، إذا أرادت تجنب الخروج المبكر من البطولة الذي اختبرته في آخر ثلاث نسخ.

ووضعت البحرين نفسها في هذا الموقف الحرج بعد خسارتها أمام تايلاند، ويتوجب عليها استعادة مستواها المميز الذي قدمته أمام الإمارات في الافتتاح (1-1).

ولم يسبق للبحرين أن فقدت أي نقطة خلال مواجهاتها الأربع السابقة أمام الهند، وفازت عليها في كأس آسيا 2011 في قطر 5-2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS MAX 2 HD AR” بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة “Alkass EXTRA TWO HD”.