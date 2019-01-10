كل ما تريد معرفته عن مباراة البحرين وتايلاند في كأس آسيا 2019

يخوض منتخب البحرين اختبارًا جديدًا في بطولة كأس الأمم الآسيوية حين يواجه نظيره تايلاند في ثاني جولات المجموعة الأولى بالبطولة القارية التي تستضيفها الإمارات.

وينتظر منتخب البحرين بقيادة مديره الفني التشيكي ميروسلاف سكوب تحقيق الفوز الأول بالبطولة بعد الأداء المميز في لقاء الإمارات وحصد أول انتصار أمام تايلاند.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:00 عصر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، 14:00 عصرًا بتوقيت البحرين على ملعب “آل مكتوم” بنادي النصر الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق سوار الذهب بجانب قناتي الكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين سمير اليعقوبي ومحمد السعدي.

تفوق بحريني

يتفوق منتخب البحرين بشكل ملحوظ على تايلاند ففاز مرة وحيدة خلال مواجهات رسمية ولم يعرف طعم الهزيمة.

في تصفيات كأس العالم 2002 ، تعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في جولتي الذهاب والإياب.. وفي تصفيات مونديال 2010 فاز منتخب البحرين في عقر دار تايلاند بنتيجة 3-2 وتعادلا بهدف لكل منهما.

انتفاضة سكوب

يسعى منتخب البحرين لحصد أول فوز ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بعد الأداء القوي أمام الإمارات بالجولة الأولى وحصد تعادل ثمين ومهم وبالتالي فالفوز على تايلاند سيجعل كتيبة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب تملك فرصًا كبيرة للتأهل وبلوغ الدور الثاني.

ولعب سكوب في مباراة الإمارات بطريقة 4-4-2 الكلاسيكية واعتمد على تألق حارسه سيد شبر بجانب صلابة الدفاع البحريني بوجود سيد رضا ووليد الحيام وحمد شمسان وأحمد علي جمعة الظهير الأيسر.

ويعتمد المدرب التشيكي على قدرات اللاعب الموهوب سيد ضياء في خط الوسط لقيادة الفريق وبجانب الدينامو علي جعفر بجانب الجناحين عبد الوهاب الصافي وكميل الأسود في خط الوسط مع ثنائي الهجوم جمال راشد ومحمد الرميحي.

وقال المدرب المصري محمد عبدالعظيم “عظيمة” المدير الفني السابق لفريق الأهلي البحريني لإرم نيوز إن المنتخب البحريني أمامه فرصة مهمة للاقتراب من التأهل بحصد الفوز بجانب الانتظار لحين مواجهة الإمارات والهند.

وأوضح أن المنتخب البحريني لديه بعض المواهب المميزة مؤكدًا أن سكوب أضاف إليه تنظيمًا تكتيكيًا في المستطيل الأخضر.

تايلاند.. ورحيل راجيفتش

يخوض منتخب تايلاند المباراة بعد رحيل مديره الفني الصربي ميلوفان راجيفتش ويقود اللقاء المدرب المؤقت سيريساك يودياردتاي.

ويعتمد منتخب تايلاند على قدرات مهاجمه تيراسيل دانجدا بجانب صانع الألعاب السريع تشاناثيب سونجكراسين الذي يلعب بالدوري الياباني.