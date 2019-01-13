هدف مباراة عُمان واليابان.. جينكي هاراغوتشي يتقدم للساموراي (فيديو)

تقدم جينكي هاراغوتشي بالهدف الأول لمنتخب اليابان، في المباراة التي تجمعه مع منافسه العماني، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير.

واحتسب الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب ركلة جزاء لليابان، بعد خطأ من رائد إبراهيم صالح على جينكي هاراغوتشي، سددها الأخير بنجاح في الدقيقة 28.

وسبق أن التقى المنتخبان في كأس آسيا نسخة العام 2004، وفاز حينها الساموراي الياباني 1/0 في دور المجموعات.

وفاز المنتخب الياباني على تركمانستان 3/2 في الجولة الأولى، في حين خسر المنتخب العماني 1/2 أمام أوزباكستان.