ترتيب هدافي كأس آسيا 2019‎ (صورة)

اقتربت نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

وفي 22 مباراة، انتهت جميع المباريات بالتسجيل، عدا مباراة سوريا وفلسطين في الجولة الأولى.

وتنتهي مباريات الدور الثاني بمباراتي عُمان مع اليابان، وتركمانستان مع أوزباكستان.

ويتنافس عدة لاعبين على لقب هداف البطولة.

وفيما يلي قائمة أفضل هدافي كأس آسيا 2019:

1. المعز علي عبدالله، منتخب قطر، 5 أهداف.

2. سردار آزمون، منتخب إيران، 3 أهداف.

3. مهند علي كاظم (العراق)، وسونيل شيتري (الهند)، ويويا أوساكو (اليابان)، ويو داباو (الصين)، وفهد المولد (السعودية)، ووو لي (الصين)، ومهدي طارمي (إيران)، برصيد هدفين لكل منهما.