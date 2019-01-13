قطر تكتسح كوريا الشمالية بسداسية وتتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا 2019 (فيديو)

أحرز المهاجم المعز علي أربعة أهداف ليقود قطر للفوز 6-صفر على كوريا الشمالية، والتأهل بجدارة إلى دور الستة عشر في كأس آسيا 2019، اليوم الأحد.

وجاءت أهداف المعز بواقع ثنائية في كل شوط، كما سجل بوعلام خوخي بضربة رأس، وعبد الكريم حسن، أفضل لاعب آسيوي، بعدما عاد إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده.

ورفع المعز رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين ليتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن سردار آزمون مهاجم منتخب إيران.

وانتزعت قطر صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف عن السعودية التي ضمنت التأهل بعد الفوز 2-صفر على لبنان أمس السبت.

وستحسم المواجهة المرتقبة بين قطر والسعودية يوم الخميس صدارة المجموعة، بينما سيحاول لبنان التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، عندما يواجه كوريا الشمالية.

وأقيمت المباراة في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين أمام عدد محدود من مشجعي كوريا الشمالية.