مباراة عمان واليابان.. كل ما تريد معرفته عن صدام “الأحمر” و”الساموراي” في كأس آسيا 2019

يصطدم منتخب عمان اليوم الأحد، بنظيره الياباني في مواجهة كروية مثيرة تجمع المنتخبين في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وحقق منتخب اليابان فوزًا على تركمانستان في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، بينما تلقى منتخب عمان هزيمة مريرة على يد أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح صدام منتخبي عمان واليابان، وماذا يملك الأحمر في مواجهة محاربي الساموراي في كأس آسيا؟

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات في الساعة 17:30 مساءً بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي، كما تذاع عبر قناتي الكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي ومحمد السعدي.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في 9 مواجهات رسمية من قبل ونجح المنتخب الياباني في حصد الانتصار خلال 7 مباريات مقابل تعادلين ولم يسبق للأحمر العماني حصد الفوز في مواجهة محاربي الساموراي.

بدأت اللقاءات في تصفيات كأس العالم 1998، وتقابل المنتخبان في شهري مارس ويونيو 1997 وفاز منتخب اليابان بهدف نظيف خارج ملعبه، ولكن منتخب عمان انتفض وقدم مباراة كبيرة في اليابان وتعادل بهدف لكل منهما.

وفي بطولة كأس آسيا 2004، فاز المنتخب الياباني بهدف نظيف في دور المجموعات ولكن في تصفيات مونديال 2008 لعب المنتخبان في عام 2004 خلال شهري فبراير وأكتوبر، وفاز اليابان ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف.

في تصفيات كأس العالم 2010، تقابل المنتخبان عام 2008 مرتين يومي 2 و7 يونيو، وفاز اليابان في أرضه بثلاثية دون رد، وتعادلا في عمان بهدف لكل منهما.

وفي تصفيات كأس العالم 2014، فاز منتخب اليابان بثلاثية في ملعبه وفاز أيضًا في عمان بهدفين مقابل هدف.

أسلحة فيربيك

يتحدى الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان، التاريخ أمام اليابان ويسعى لحصد الفوز وتحقيق الانتصار الذي ينعش آماله في المجموعة بعد السقوط أمام أوزبكستان.

ويأمل أبطال الخليج أن يصححوا المسار في مواجهة اليابان وتقديم صورة مغايرة، ويفتقد الأحمر العماني لاعبه محسن جوهر للإصابة في مباراة أوزبكستان.

من المرجح أن يتسلح فيربيك بالخبرات، ويجري بعض التغييرات في التشكيلة العمانية مع وجود الحارس فايز الرشيدي والاستمرار في طريقة 4-3-3، بالاعتماد على رباعي الدفاع محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وخالد البريكي وسعد سهيل مع أحمد كانو وحارب السعدي وإضافة صلاح اليحيائي بدلًا من محسن جوهر المصاب.

ويلعب فيربيك بالجناحين رائد إبراهيم وجميل اليحمدي، ولكن قد يدفع بمحسن الغساني أساسيًا على حساب خالد الهاجري.

قوة اليابان

يمتلك المتخب الياباني أسلحة مميزة ولكنه لم يقدم العرض المقنع أمام أوزبكستان وهو ما يدفع الأحمر العماني إلى الكفاح لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

ويقود منتخب اليابان مدربه هاجيمي مورياسيو، ومن المنتظر ألا تشهد تشكيلة الساموراي أي تغييرات بوجود الحارس شويتشي جوندا وأمامه الرباعي هيروكي ساكاي ومايا يوشيدا وتوماكي ماكيتو ويوتو ناجاتومو للدفاع.

ويعتمد المنتخب الياباني على ثنائي الارتكاز تاكيهيرو تومياسو وجاكو شيبساكي، بجانب سرعة الجناحين ريتسو دوان وجينكي هاراجوتشي وثنائي الهجوم تاكومي ميناميتو والهداف يوبا أوساكو.