القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان اليوم في كأس آسيا 2019

يواجه منتخب عمان نظيره الياباني مساء اليوم الأحد، على إستاد مدينة زايد الرياضية، في الجولة الثانية لكأس أمم آسيا للمجموعة السادسة، في مواجهة يدخلها المنتخب العماني من أجل استعادة الأمل، بينما يبحث المنتخب الياباني عن البقاء في صدارة المجموعة وضمان التأهل إلى الدور الثاني.

يتصدر “الساموراي” المجموعة 3 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على تركمنستان 3- 2، ويأتي أوزبكستان ثانيًا بنفس النقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني 1 – 2، والذي يأتي بلا نقاط، بجانب تركمنستان.

ويتحتم على الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، كذلك تحقيق نفس الأفضلية في المباراة الأخيرة المتاحة له أمام تركمنستان، وجمع النقاط أمر منطقي لخطف بطاقة التأهل.

ويميل التاريخ لصالح “الساموراي” الياباني حيث التقى المنتخبان في 11 مواجهة رسمية وودية، وفاز اليابان بـ 9 مباريات في مقابل تعادلين، ولم يسبق للأحمر أن فاز على اليابان طيلة تاريخه.

ويعتبر اليابان من أقوى المرشحين لنيل اللقب للنسخة الجارية حاليًا لأمم آسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة عمان واليابان ستبث عبر قناة MAX HD1 وMAX HD2 يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، بتعليق علي محمد علي، بالإضافة إلى قناة “Alkass EXTRA One HD”.