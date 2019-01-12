أهداف مباراة اليمن والعراق.. 2-0 لـ”أسود الرافدين” (فيديو)

سجل مهند علي كاظم الهدف الأول لمنتخب العراق في شباك اليمن، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، بملعب “نادي الشارقة”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران وفيتنام، في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

هدف ⚽️ الشاب مهند علي يراوغ دفاعات اليمن ببراعة ويسجل الأول. اليمن 0 العراق 1#beINAFC pic.twitter.com/F3x0G5pYBl — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 12, 2019

وفي الدقيقة 19 يسجل بشار رسن بنيان الهدف الثاني للعراق من تسديدة رائعة.

وكان منتخب العراق حقق فوزًا غاليًا في الجولة الأولى على فيتنام بنتيجة 3 – 2، بينما تلقى منتخب اليمن هزيمة قاسية أمام إيران بخماسية نظيفة.

ويسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان الصعود لدور الـ16، لقطع خطوة نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2007، فيما يعد علي عدنان مدافع أتلانتا الإيطالي اللاعب الأبرز في تشكيلة منتخب العراق، بغياب جاستن ميرام الذي يلعب في الدوري الأمريكي؛ بسبب الإصابة.

في المقابل، يتطلع منتخب اليمن إلى الظهور بشكل أفضل في مباراة اليوم، بعدما فشل في استغلال بدايته القوية في مباراة إيران، حيث أهدر فرصتين خطيرتين قبل أن يمطر المنتخب الإيراني شباكه بخماسية نظيفة.