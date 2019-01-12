التشكيلة الرسمية لمباراة اليمن ضد العراق في كأس آسيا 2019 (صورة)

دخل هُمام طارق التشكيلة الأساسية للعراق أمام اليمن في كأس آسيا 2019 بعدما قرر المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش إجراء أربعة تغييرات، اليوم السبت.

وشارك هُمام كبديل وسجل هدفًا خلال الفوز بصعوبة 3-2 على فيتنام وظهر بشكل رائع ليمنحه المدرب فرصة اللعب كأساسي.

وشهدت التشكيلة الأساسية أيضًا وجود لاعبين اثنين آخرين شاركا كبديلين أمام فيتنام هما علاء مهاوي وبشار رسن بينما سيظهر ريبين سولاقا لأول مرة في البطولة.

وقرر كاتانيتش استمرار علي حصني على مقاعد البدلاء في ظل دخوله في سباق مع الزمن للتعافي من الإصابة.

وأجرى السلوفاكي يان كوتسيان مدرب اليمن تغييرين فقط على التشكيلة التي خسرت بخماسية دون رد أمام إيران في أول جولة.

وسيدخل عمار حمصان التشكيلة الأساسية بعد المشاركة كبديل بينما سيظهر زميله حسين الغازي لاعب الوكرة القطري لأول مرة.

فيما شهدت تشكيلة اليمن تغييرين عن التشكيلة الأولى أمام إيران بإشراك عمار حمصان وحسين الغازي بدلًا عن محمد فؤاد ووحيد الخياط.

وكان منتخب العراق حقق فوزًا غاليًا في الجولة الأولى على فيتنام بنتيجة 3 – 2، بينما تلقى منتخب اليمن هزيمة قاسية أمام إيران بخماسية نظيفة.

ويسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان الصعود لدور الـ 16 لقطع خطوة نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2007، فيما يعد علي عدنان مدافع أتلانتا الإيطالي اللاعب الأبرز في تشكيلة منتخب العراق وغياب جاستن ميرام الذي يلعب في الدوري الأمريكي بسبب الإصابة.

في المقابل، يتطلع منتخب اليمن إلى الظهور بشكل أفضل في مباراة اليوم، بعدما فشل في استغلال بدايته القوية في مباراة إيران، حيث أهدر فرصتين خطيرتين قبل أن يمطر المنتخب الإيراني شباكه بخماسية نظيفة.