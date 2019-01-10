ماذا قال بوركيلمانز مدرب منتخب الأردن بعد الفوز على سوريا والتأهل لدور الـ 16 بكأس آسيا 2019

أعرب المدرب البلجيكي فيتال بوركيلمانز، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن سعادته الكبيرة بالفوز على سوريا 2/0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.

وقال بوركيلمانز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “اللاعبون أدّوا مباراة مميزة أمام سوريا، وأشعر بالفخر، وأتمنى الاستمرار على هذا النحو”.

وأضاف: “سنحلل غدًا ما حدث في مباراة سوريا، ونبدأ بعد ذلك الاستعداد لمواجهة فلسطين، لدي فريق يمكنه تطبيق أي فكر نحتاج إليه، عندما تكون لديك مثل هذه المجموعة تكون مهمتك سهلة”.

وأردف: “سنعتمد في مباراة فلسطين على الصف الثاني بعد التأهل، سعداء بنظافة شباكنا، خاصة أننا نملك حارسًا كبيرًا (عامر شفيع)”.

وواصل بوركيلمانز: “نعمل يوميًا على رفع مستوى اللعب، استعدينا جيدًا للبطولة، ونحضر لكل مباراة بشكل مختلف”.

وأوضح مساعد المدرب السابق لمنتخب بلجيكا أن يوسف الرواشدة تعرض لضربة قوية، وحاول الاستمرار في أرض الملعب، لكن الجهاز الفني فضّل عدم المخاطرة به.

وقال: “البدائل جاهزون للمشاركة في أي وقت، جميع اللاعبين يبذلون مجهودًا كبيرًا، وعليهم زيادة ذلك، أنا سعيد للغاية بهم”.

وأصبح المنتخب الأردني أول المتأهلين إلى دور الـ 16، بعدما حصد 6 نقاط بفوزين على أستراليا وسوريا.

وأردف بوركيلمانز: “الفريق يستمتع باللعب، وهذا أمر جيد للغاية، لا يزال لدينا أهداف أخرى نسعى لتحقيقها، أعتقد أن الأردن يملك حاليًا منتخبًا قويًا للغاية يضم لاعبين مميزين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل”.

واستطرد: “لدي فريق مساعد قوي، يمدني بكل المعلومات عن المنافسين بشكل مميز”.

وعن ياسين البخيت قال بوركيلمانز: “هو لاعب سريع ومهاري، لكنه في بعض الأحيان ينسى ما أقوله، لكني شخصيًا أحبه، كل ما في الأمر أنني تحدثت إليه أثناء المباراة لتذكيره بالتعليمات”.

من جهته، قال عمر السومة مهاجم المنتخب السوري: “لم تكن لنا فرص حقيقية أمام الأردن، نعتذر لجماهيرنا عن الخسارة والقادم أفضل إن شاء الله”.

وأضاف السومة: “حاولنا بكل الطرق الوصول لمرمى الأردن بالسيطرة والاستحواذ، لكنهم اعتمدوا على الكرات الثابتة والمرتدات ونجحت خطتهم في خطف الفوز”.