موسى التعمري: فيورنتينا الإيطالي يسعى للتعاقد معي وأرسل كشافيه لمراقبتي في مباراة سوريا والأردن

راقب كشافو نادي فيورنتينا اللاعب الأردني موسى التعمري في مباراة منتخب بلاده مع سوريا، ضم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وقال التعمري نفسه في تصريحات صحفية بعد الفوز على سوريا: “هناك أندية أوروبية حضرت إلى الإمارات لمراقبتي في الملعب؛ تمهيدًا لضمي وأهمها فيورنتينا الإيطالي”.

وأضاف التعمري: “حضر مباراة اليوم وفد من نادي فيورنتينا الإيطالي، حيث هناك رغبة كبيرة لديهم بشأن ضمي في الموسم الحالي”.

وعن المباراة قال التعمري: “منتخب الأردن قدّم أداء جيدًا بعد عمل واجتهاد كبير، اهتمامنا وتركيزنا كان في الملعب فقط، الجميع أكد أننا سنكون ثالث المجموعة ولكننا قلبنا التوقعات، نحن أول منتخب يحجز مقعده في دور الـ16”.

وأردف: “جماهير الأردن كانت حافزًا لنا لتقديم أفضل ما لدينا، لعبت مباراة كبيرة من أجلي ومن أجل المنتخب والجمهور، نحن مع المنتخب السوري أشقاء، خارج الملعب نحن أصدقاء والمنافسة فقط داخل المستطيل الأخضر”.

واختتم: “بالنسبة لي اليوم بدأت البطولة، منتخب الأردن لا يعتمد على لاعب واحد، وفي الدور الثاني سنكون بحالة أفضل ونحن واثقون من الوصول لأدوار متقدمة من البطولة”.

وسجل التعمري الهدف الأول للأردن بتسديدة خاطفة بيسراه، كما صنع الهدف الثاني الذي سجله طارق خطاب بضربة رأس.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن التعمري سجل 7 أهداف وصنع هدفًا في 19 مباراة مع أبويل نيقوسيا القبرصي الموسم الحالي.