مباراة الأردن وسوريا.. اشتباك بين موسى التعمري وجهاد الباعور (فيديو)

اشتبك المهاجم الأردني موسى التعمري مع المدفع السوري جهاد الباعور خلال المباراة التي أُقيمت بين منتخبي الأردن وسوريا في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقام الباعور بإعاقة التعمري الذي كان منطلقًا في هجمة مرتدة ما دفع المهاجم الأردني للاشتباك معه، واضطر حكم المباراة للفصل بينهما، وإعطاء كل لاعب إنذارًا.

#كأس_آسيا2019: إنذار لكل من موسى التعمري وجهاد الباعور بعد مشادة بينهما!#beINAFC pic.twitter.com/99uw7rNOpb — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٠ يناير ٢٠١٩

وأصبح منتخب الأردن أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس آسيا لكرة القدم بعد فوز مقنع 2-0 على سوريا في الجولة الثانية لدور المجموعات اليوم الخميس.

وسجل المتألق موسى التعمري الهدف الأول في الدقيقة 26، وصنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وبات رصيد الأردن 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لسوريا التي تعادلت مع المنتخب الفلسطيني دون أهداف في الجولة الأولى.