منتخب الأردن يُسقط سوريا ويتأهل لدور الـ 16 بكأس آسيا 2019 (فيديو)

@eremnews . . منتخب الأردن يُسقط سوريا ويتأهل لدور الـ 16 بكأس آسيا 2019 . . تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ 16 في كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، عقب فوزه 2/0، على منافسه السوري، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في المسابقة. وسجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الأول، ليصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16. وجاء الهدف الأول للمنتخب الأردني عبر موسى التعمري في الدقيقة 26، مستغلًا كرة عرضة من يوسف الرواشدة، بعد هجمة مرتدة سريعة. . . #إرم_نيوز #الأردن #سوريا #المنتخب_الأردني #المنتخب_السوري #أمم_آسيا #مباراة #فوز #خسارة #منافسة #موسى_التعمري #لايك #لايكات #منوعات