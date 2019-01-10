منتخب الأردن يُسقط سوريا ويتأهل لدور الـ 16 بكأس آسيا 2019 (فيديو)

تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ 16 في كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، عقب فوزه 2/0، على منافسه السوري، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في المسابقة.

وسجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الأول، ليصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الأردني عبر موسى التعمري في الدقيقة 26، مستغلًا كرة عرضة من يوسف الرواشدة، بعد هجمة مرتدة سريعة.

في حين سجل طارق خطاب الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية النصف الأول من المباراة بضربة رأس، بعد كرة عرضية من ركلة حرة ثابتة لعبها موسى التعمري.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه 1/0 على أستراليا في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل فشل المنتخب السوري في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل سلبيًا مع فلسطين في الجولة الأولى، ويحتل المركز الثالث بنقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مباراة فلسطين وأستراليا.

وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب الأردني إلى الدور الثاني في البطولة بعد نسختي 2004، و2011.

وفي الجولة الثالثة يلعب منتخب الأردن مع فلسطين، في حين يلعب منتخب سوريا مع أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.