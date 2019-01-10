أهداف مباراة سوريا والأردن.. 2/0 للنشامى (فيديو)

تقدم موسى التعمري بالهدف الأول في المباراة التي تجمع المنتخبين السوري والأردني، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية 2019، في الإمارات.

وجاء هدف التعمري في الدقيقة 26، بعد هجمة مرتدة سريعة، إذ وصلت الكرة إلى يوسف الرواشدة الذي مررها إلى التعمري ليسجل الهدف الأول.

وأضاف طارق خطاب الهدف الثاني للمنتخب الأردني في الدقيقة 43، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من ركلة حرة ثابتة لعبها موسى التعمري.

وكان المنتخب الأردني تغلب 1/0 على أستراليا في الجولة الأولى، في حين تعادل المنتخب السوري سلبيًا مع فلسطين.