تشكيلة مباراة سوريا والأردن الرسمية (إنفوغرافيك)

أعلنت الصفحة الرسمية لكأس آسيا 2019 بالإمارات عن تشكيلة منتخبي الأردن وسوريا الرسمية، قبل أقل من ساعة على انطلاق مباراة المنتخبين.

تترقب جماهير الكرة العربية الصدام المثير الذي يجمع بين منتخبي الأردن وسوريا، الخميس، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات.

وحقق منتخب الأردن فوزًا ملحميًا على حساب أستراليا بهدف نظيف بالجولة الأولى، وتعادل منتخب سوريا مع فلسطين دون أهداف، وهو ما يشعل حسابات المجموعة.

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت أبوظبي 15:30 بتوقيت الأردن وسوريا على ملعب “خليفة بن زايد”.

تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف بجانب قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين مشعل الشمري وأحمد المعمري.