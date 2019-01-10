القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسوريا اليوم في كأس آسيا 2019 بالإمارات

رغم أن سوريا حققت نتيجة محبطة بالتعادل مع عشرة لاعبين من المنتخب الفلسطيني في الجولة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم يعتقد المدرب بيرند شتانجه أن فريقه لا يعاني من أي ضغوط، كما أكد أنه يستطيع التأقلم ببراعة مع الأجواء الحالية.

وباتت سوريا مطالبة بالفوز على الأردن اليوم الخميس؛ لإنعاش آمال التأهل قبل مواجهة أستراليا. وحقق الأردن مفاجأة بالفوز 1-صفر على حاملة اللقب.

وقال الألماني شتانجه في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، “كل الفرق تواجه الضغط وليس نحن فقط. نحن لا نعاني من الضغط بل نتحلى بالتركيز.

“لا يمكن وصف موقفنا الحالي بأنه ضغط على الإطلاق بل إنني أشعر بالراحة ونحاول منح اللاعبين الثقة وطريقتنا تبدو واضحة في العمل، ونحن نريد الاستمتاع بالأمر ولا يمكن تحقيق أي شيء جيد دون استمتاع بما تفعله”.

وأضاف “هناك الكثير والكثير من المدربين حول العالم، لكن القليل منهم فقط يستطيعون التعامل مع الضغط. أنا استطيع التعامل مع الضغط بسهولة”.

وتملك سوريا نقطة واحدة مقابل ثلاث نقاط للأردن ولا شيء لأستراليا التي من المتوقع أن تتعافى وتفوز على فلسطين في الجولة الثانية، يوم الجمعة.

وقال المدرب الألماني “سنحاول الفوز بالمباراة. موقف المجموعة بات معقدًا بعد فوز الأردن على أستراليا، لذا الأمر ليس سهلًا للبقاء.

“نحتاج إلى النقاط للاستمرار، وسنفعل كل شيء ممكن، والجميع مستعدون باستثناء أسامة عمري الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة في قطر.

“هذه مباراة خاصة ومباراة قمة ونعرف بعضنا منذ سنوات كثيرة، والكثير من لاعبي المنتخب السوري يلعبون في الأردن وسيكون الأمر مثيرًا وسنحاول الفوز”.

* لا مجال للتوقعات

وأكد مدرب سوريا أنه من الصعب تمامًا توقع ما سيحدث في هذه القمة المرتقبة، وقال إن الإجابة على هذا التساؤل ستظهر داخل الملعب.

وقال شتانجه “لا أحد يعرف ما سيحدث ولا أنا ولا أنتم ولا لاعبي فريقي ولا لاعبي المنافس. هم سيحاولون الوصول إلى ست نقاط، وربما يدافعون ونحن سنحاول الفوز.

“الإجابة ستكون في الملعب، ولذلك هي مباراة حاسمة للمنتخبين وستكون صعبة على سوريا، وأكثر تعقيدًا بعض الشيء بالنسبة لنا”.

وردًّا على سؤال حول إجراء تغييرات في التشكيلة ابتسم المدرب البالغ عمره 70 عامًا وقال “سنجري تغييرات بكل تأكيد، لكن هل تريد معرفة هذه التغييرات”؟

وبات من المتوقع على نطاق واسع أن يدخل محمد عثمان، الذي جلس بجانب شتانجه في المؤتمر الصحفي، التشكيلة الأساسية بعد المشاركة كبديل أمام فلسطين وتعافيه التام.

وقال عثمان المحترف في هولندا “أشعر أنني على ما يرام. أنا جاهز وكل اللاعبين مستعدون، وهذا تحدٍ جديد وكل مباراة يجب أن تكون مثل النهائي”.

وأضاف “قمنا بالاستعداد بأفضل شكل ممكن وكل شيء جيد، وليس لدينا أي شكوى من أي شيء.. سأحاول إثبات نفسي. نحن نلعب في مباراة مختلفة ونتمنى التوفيق”.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن في كأس آسيا

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الخميس، بتوقيت أبوظبي 15:30 بتوقيت الأردن وسوريا على ملعب “خليفة بن زايد”.