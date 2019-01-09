يوسف المساكني يرحل عن قطر للاحتراف في بلجيكا

انتقل التونسي يوسف المساكني قائد الدحيل القطري إلى أوبين البلجيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وقال المساكني لاعب الترجي التونسي السابق عبر حسابه على انستغرام ” الحمد لله. اليوم أخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا مع كاس أوبين بلجيكا”.

وأضاف “هو حلم بدأ يتحقق، أتوجه بالشكر لمسؤولي نادي الدحيل الذين مكنوني من خوض هذه التجربة ، كما أشكر كل الأصدقاء والمحبين الذين ساندوني خلال الأشهر الماضية. إن شاء الله هذه البداية والقادم أفضل”.

وكانت إدارة الدحيل وافقت على طلب أوبين استعارة المساكني حتى نهاية الموسم الحالي وإتاحة الفرصة أمام اللاعب لخوض تجربة احترافية أوروبية تسهم في منحه المزيد من الخبرات.

ومن المقرر أن ينتظم المساكني في تدريبات فريقه الجديد بداية من الخميس حيث يقيم أوبين معسكره الشتوي في الدوحة حاليًا.

وغاب المساكني عن تشكيلة تونس في كأس العالم الأخيرة في روسيا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في إحدى مباريات الدحيل في أبريل/نيسان الماضي.

ويحتل أوبين المركز العاشر في الدوري البلجيكي بين 16 فريقا بعد انتهاء الجولة 21 للمسابقة.