موعد مباراة البحرين وتايلاند في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ستتعامل البحرين بكل جدية مع مواجهة تايلاند على أمل قطع خطوة كبيرة نحو العبور إلى الدور الثاني في كأس آسيا 2019، غدًا الخميس.

وكانت البحرين على أعتاب تحقيق مفاجأة في افتتاح المسابقة المقامة في الإمارات، إذ تقدمت بهدف لكن الفريق صاحب الأرض تعادل 1-1 بركلة جزاء في الدقيقة 88.

وقال التشيكي ميروسلاف سوكوب، مدرب البحرين، إنه لم يشعر بالرضا عن أداء لاعبيه في الشوط الأول، ورفض القاء اللوم على الحظ في استقبال هدف التعادل المتأخر واعتبر النتيجة عادلة.

وخسرت تايلاند في الجولة الافتتاحية بنتيجة 4-1 أمام الهند لكن سوكوب رفض التقليل من قوة منافسه المقبل.

وقال سوكوب الذي خاض الافتتاح في أبوظبي قبل أن يسافر إلى دبي لخوض المباراة الثانية: “لو اعتقد البعض أن تايلاند أو الهند أقل قوة من الإمارات فهذا أمر غير صحيح وربما لا تكون الجولات التالية سهلة”.

وأضاف: “الآن اللاعبون يدركون معنى التعرض للضغط النفسي ولو استطاعوا التحلي بالإيجابية وعدم التفكير في النتائج سيكون بوسعهم الاستمتاع باللعب. دائمًا ما أقول لهم استمتعوا بالمباراة ولو خسرتم فأنا سأتحمل المسؤولية”.

وتحتاج التشكيلة الشابة للبحرين بالفعل إلى التخلص من الضغوط ومواصلة اللعب بحماس بينما سيحتفظ سوكوب على الأرجح بأغلب عناصر تشكيلة مباراة الافتتاح.

وربما يدفع سوكوب بالمهاجم عبد الله يوسف، الذي وقع منذ أيام على عقد انتقاله إلى سلافيا براج التشيكي، في التشكيلة الأساسية بعدما تعافى من الإصابة وشارك كبديل في الدقائق الأخيرة أمام الإمارات.

وفي الوقت الذي تنعم فيه البحرين باستقرار فني بوجود المدرب سوكوب منذ يوليو تموز 2016 فإن تايلاند أقالت المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش، بعد الهزيمة أمام الهند، يوم الأحد الماضي.

وسيتولى سيريساك يودياردتاي، مساعد رايفاتش، المسؤولية بشكل مؤقت ومن المنتظر أن يجري تعديلات عديدة في التشكيلة الأساسية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة البحرين وتايلاند في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، بتعليق سوار الذهب، وقناة Alkass EXTRA One HD بتعليق سمير اليعقوبي.