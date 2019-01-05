أهداف مباراة الإمارات والبحرين.. 1-1 (فيديو)

سجل محمد سعد الرميحي الهدف الأول لمنتخب البحرين في شباك نظيره الإماراتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “مدينة زايد الرياضية”، في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ونُفذت ركلة ركنية من جهة اليمين مقوسة داخل منطقة الجزاء، قابلها الرحيمي بتصويبة، وحاول دفاع منتخب الإمارات إعادتها من على خط المرمى، ولكن اللاعبين فشلوا بذلك، فسكنت الكرة شباكهم معلنة أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 88 أحمد خليل يرفض خسارة أصحاب الأرض والجمهور ويعدّل النتيجة من ركلة جزاء.

قوووووووول احمد خليل في مرمى البحرين pic.twitter.com/JRKNy0D4ya — عز (@MnbrMadrid5) January 5, 2019

ويسعى منتخب الإمارات إلى تحقيق الفوز في ضربة البداية لقطع خطوة نحو تحقيق أول أهدافه بالمسابقة القارية وهو ضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى من أجل مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة عن المركز الثالث.

وسجل منتخب الإمارات الظهور العاشر له في بطولة كأس الأمم الآسيوية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 1996 التي أُقيمت على ملعبه، فيما حصل على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، في نسخة 2015 التي أُقيمت في أستراليا.

أما منتخب البحرين فسجل الظهور السادس في البطولة، وكانت أفضل مشاركاته في نسخة 2004 عندما حصل على المركز الرابع، فيما ودَّع النسخة الماضية من دور المجموعات.

يذكر أن منتخبي الإمارات والبحرين يلعبان ضمن المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا بجانب منتخبي تايلاند والهند.