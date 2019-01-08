كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2019

يفتتح منتخب العراق مسيرته في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 بمواجهة تبدو سهلة أمام فيتنام ، اليوم الثلاثاء ، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة التي تستضيفها الإمارات.

ويبحث منتخب أسود الرافدين لبداية قوية في إطار رحلته لاستعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2007 بعبور فيتنام في المباراة الأولى.

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات 16:30 مساءً بتوقيت العراق على ملعب “مدينة زايد”.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق يوسف سيف بجانب قناتي الكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين أحمد الطيب ومصطفى ناظم.

تفوق عراقي

يتفوق منتخب العراق في تاريخ لقاءاته ضد فيتنام خلال 3 مواجهات رسمية جمعتهما.

وفاز منتخب العراق على فيتنام في أمم آسيا 2007 بثنائية يونس محمود في ربع النهائي ثم تعادلا بهدف لكل منهما في فيتنام بتصفيات كأس العالم 2018 وفاز المنتخب العراقي بهدف نظيف في إيران

أنياب أسود الرافدين وخطة كاتانيتش

يقود المنتخب العراقي المدير الفني السلوفيني سيتريسكو كاتانيتش الذي سبق له قيادة منتخب سلوفينيا وأيضاً مقدونيا والإمارات بخلاف فريق أولمبياكوس اليوناني.

يعتمد كاتانيتش على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس جلال حسن هاشم وأمامه الرباعي أحمد إبراهيم وعلي فايز وعلي عدنان وفرانز بيتروس للدفاع مع ثلاثي الوسط سعد ناطق وأسامة رشيد وهمام طارق وثلاثي الهجوم المميز مهدي كريم وبشار رسن وعلي حصني.

وقال محمد شوقي ، مدرب المنتخب الأولمبي المصري ، الذي خاض تجربة كلاعب في الدوري العراقي ل”إرم نيوز” إن المتخب العراقي عليه أن يقدم بداية قوية وينذر الجميع بأنه جاء بطموح المنافسة وليس للتمثيل المشرف.

وأضاف:” المنتخب العراقي يملك مواهب واعدة بجانب بعض عناصر الخبرة وهو أمر مهم بالنسبة لأسود الرافدين في تحقيق الفوز في بداية مهمته على حساب فيتنام”.

طموح فيتنام

يعتمد منتخب فيتنام على طموح لاعبيه المحليين الذين يبحثون عن تحقيق مفاجأة في أمم آسيا والتأهل لأدوار متقدمة مع المدرب الكوري الجنوبي بارك هانج سيو.

ويعول منتخب فيتنام على مجموعة من اللاعبين المحليين على رأسهم نجوين كوانج هاي صاحب الـ21 عاماً وأحد المواهب الواعدة بجانب نجوين هوانج والقائد كوي نجوك هاي.