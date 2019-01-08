موعد مباراة العراق وفيتنام بكأس آسيا 2019 في الإمارات

يتحلَّى منتخب العراق بثقة كبيرة، ويشعر بالتفاؤل قبل مواجهة فيتنام في بداية مسيرته بكأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويبحث العراق عن استعادة أمجاد الماضي عندما كان آخر المنتخبات العربية المتوَّجة باللقب في 2007، أو على الأقل تكرار ما فعله في النسخة السابقة منذ أربع سنوات.

وخالف العراق التوقعات في 2015 عندما بلغ الدور قبل النهائي ليكتفي في النهاية باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام الإمارات.

وقال موسى مالح رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لوكالة الفرات نيوز:”أجواء التحضيرات الأخيرة تسير بشكل سليم، ووصل الفريق إلى الجاهزية التامة لمواجهة فيتنام، واليوم كلنا هنا لخدمة بلدنا، وتقديم خدمة للاعبين”.

وأضاف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي:”المنتخب جاهز تمامًا كما أن معسكر قطر منح المدرب رؤية كاملة عن مستوى الفريق بشكل جماعي بالإضافة إلى الحالة البدنية لكل لاعب”.

وتولَّى سريتشكو كاتانيتش قيادة العراق في أغسطس /آب الماضي، وسيكون أول اختبار حقيقي للمدرب السلوفيني في الإمارات التي قاد منتخبها الوطني من قبل ما بين عامي 2009 و2011.

وسيفتقد العراق للاعبه علي حصني بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة، بينما من المتوقع أن يلحق بالجولة الثانية أمام اليمن يوم السبت المقبل وقبل ختام منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة مرتقبة أمام إيران.

وانطلقت منافسات هذه المجموعة أمس الإثنين، حيث حققت إيران فوزًا كبيرًا على اليمن بخماسية.

وسيتعيَّن على العراق عدم الاستهانة بمنتخب فيتنام صاحب المركز 100 في التصنيف العالمي بعدما شهدت النسخة الجارية من البطولة أكثر من مفاجأة كبيرة.

وحقق الأردن مفاجأة بالتفوق 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب أمس الأحد، بينما قدمت الهند عرضًا كبيرًا، وفازت 4-1 على تايلاند وتعادلت سوريا مع فلسطين دون أهداف.

موعد مباراة العراق وفيتنام والقنوات الناقلة..

تنطلق مباراة العراق وفيتنام في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُنقل على قنوات الكاس، وبي إن سبورتس.