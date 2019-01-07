منتخب اليمن ينهار أمام إيران في أولى مشاركاته بكأس آسيا 2019 (فيديو)

اكتسح المنتخب الإيراني منافسه اليمني، بنتيجة 5/0، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول متقدمًا 3/0، سجلها مهدي طارمي (هدفين)، في حين سجل سعود السوادي حارس المنتخب اليمني هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

وجاء الهدف الأول بعد متابعة من مهدي طارمي لتسديدة زميله سردار أزمون التي صدها الحارس سعود السوادي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 23 حول الحارس سعود السوادي تسديدة حرة إلى مرماه، بينما أضاف طارمي الهدف الثالث لإيران، والثاني له بضربة رأس بمساعدة رامين رضائيان في الدقيقة 25.

وواصل المنتخب الإيراني تفوقه في الشوط الثاني بهدفين سجلهما سردار ازمون في الدقيقة 54، بعد فشل دفاعي من اليمن، بينما أضاف سامان غودوس الهدف الخامس في الدقيقة 78، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الإيراني إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل اليمن الترتيب.

ويلاقي المنتخب العراقي منافسه الفيتنامي، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة ذاتها.

يشار إلى أن هذه أول مشاركة لمنتخب اليمن في كأس آسيا، بينما حصد المنتخب الإيراني اللقب 3 مرات.