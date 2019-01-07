أهداف مباراة اليمن وإيران.. 3/0 (فيديو)

تقدم مهدي طارمي بالهدف الأول لمنتخب إيران في مباراته مع اليمن، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وجاء هدف إيران في الدقيقة 14، بعد تسديدة من سردار أزمون، صدها الحارس سعود السوادي، لترتد ويسددها طارمي.

وسجل سعود السوادي لاعب منتخب اليمن هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23، في حين أضاف مهدي طارمي الهدف الثاني له والثالث لإيران في الدقيقة 25.

وهذه أول مشاركة لمنتخب اليمن في كأس آسيا، في حين أحرز منتخب إيران اللقب 3 مرات أعوام: 1968 و1972 و1980.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: العراق وفيتنام.