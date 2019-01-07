مباراة العراق وفيتنام.. كاتانيتش مدرب أسود الرافدين يقدم وعدًا للجماهير

أبدى المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، ثقته في لاعبيه قبل مباراة أسود الرافدين مع فيتنام، في افتتاح مشوارهما لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “أعد بتقديم كل ما لدينا في مباراة الغد أمام فيتنام، وأعرف جيدًا أن الشعب العراقي محب لكرة القدم ولديه حماس، ولدي الثقة في تقديم اللاعبين لكل ما لديهم، وأنا على دراية بهم جميعًا وسأختار التشكيلة المثالية للمباراة”.

وأوضح كاتانيتش: “أركز على مواجهة فيتنام، دون التفكير في المباراتين المقبلتين أمام اليمن وإيران، كل مباراة ستكون لها استعداد خاص، سأختار التشكيلة التي ستقدم الأداء الأفضل”.

وأكد كاتانيتش: “الأجواء في معسكر أسود الرافدين جيدة، لا أشعر بالضغط وهدفنا تقديم مباراة جيدة تبرز إمكانيات المنتخب العراقي”.

من جهته، قال أحمد إبراهيم لاعب المنتخب العراقي: “ركزنا على الفريق الفيتنامي ونعرف جيدًا طريقة لعبه وركزنا على نقاط الضعف التي نسعى لاستغلالها في مباراة الغد، ونطمح لحصد النقاط الثلاث وتسجيل بداية طيبة”.

وأردف: “نحترم الفريق المنافس وطموحاته، لكننا عازمون على تحقيق الفوز كون فريقنا جاهز للبطولة وهدفنا الظهور بشكل مميز وتسجيل بداية إيجابية”.

وتابع: “أول مباراة في البطولة تكون في غاية الأهمية وعملنا على الاستعداد جيدًا لها”.

وأشار: “مباراة الغد ليس بها مستحيل، ونتائج الأمس أكدت هذا. كلاعبين نشعر بالمسؤولية ونحترم المنتخب الفيتنامي الذي يضم لاعبين متميزين ونرجو التوفيق من الله”.

ويشارك المنتخب العراقي في كأس آسيا للمرة التاسعة، علمًا أنه حقق اللقب مرة وحيدة، وكان ذلك العام 2007.