موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2019

يتحلى منتخب العراق بثقة كبيرة ويشعر بالتفاؤل قبل مواجهة فيتنام في بداية مسيرته بكأس آسيا 2019، غدًا الثلاثاء.

ويبحث العراق عن استعادة أمجاد الماضي عندما كان آخر المنتخبات العربية المتوجة باللقب في 2007 أو على الأقل تكرار ما فعله في النسخة السابقة منذ أربع سنوات.

وخالف العراق التوقعات في 2015 عندما بلغ الدور قبل النهائي ليكتفي في النهاية باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام الإمارات.

وقال موسى مالح، رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي، لوكالة “الفرات نيوز”: “أجواء التحضيرات الأخيرة تسير بشكل سليم ووصل الفريق إلى الجاهزية التامة لمواجهة فيتنام واليوم كلنا هنا لخدمة بلدنا وتقديم خدمة للاعبين”.

وأضاف عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي: “المنتخب جاهز تمامًا كما أن معسكر قطر منح المدرب رؤية كاملة عن مستوى الفريق بشكل جماعي بالإضافة إلى الحالة البدنية لكل لاعب”.

وتولى سريتشكو كاتانيتش قيادة العراق في أغسطس آب الماضي وسيكون أول اختبار حقيقي للمدرب السلوفيني في الإمارات التي قاد منتخبها الوطني من قبل ما بين عامي 2009 و2011.

وسيفتقد العراق للاعبه علي حصني بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة بينما من المتوقع أن يلحق بالجولة الثانية أمام اليمن، يوم السبت المقبل، وقبل ختام منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة مرتقبة أمام إيران.

وستنطلق منافسات هذه المجموعة، اليوم الإثنين، عندما تلعب إيران، المرشحة لإحراز اللقب وصاحبة المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات الآسيوية، أمام اليمن لذا سيدخل العراق مواجهة فيتنام بعد متابعة منافسيه المقبلين.

وسيتعين على العراق عدم الاستهانة بمنتخب فيتنام صاحب المركز 100 في التصنيف العالمي بعدما شهدت النسخة الجارية من البطولة أكثر من مفاجأة كبيرة.

وحقق الأردن مفاجأة بالتفوق 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب، أمس الأحد، بينما قدمت الهند عرضًا كبيرًا وفازت 4-1 على تايلاند وتعادلت سوريا مع فلسطين بدون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة الساعة 5.30 مساء بتوقيت الإمارات، 4.30 بتوقيت العراق والسعودية، 3:30 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة bein sports max hd1 مع المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستذيع المباراة قناة الكأس أكسترا وان بصوت المعلقين أحمد الطيب ومصطفى ناظم.