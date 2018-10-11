أهداف مباراة العراق والأرجنتين.. 4/0 للتانغو (فيديو)

تقدم المنتخب الأرجنتيني بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع منافسه العراقي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية في السعودية.

جاء الهدف الأول للأرجنتيني في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عبر لاوتارو مارتينيز.

وأضاف روبرتو بيرييرا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 53.

وسجل جيرمان بيزيلا الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 82.

واختتم فرانكو سيرفي رباعية الأرجنتين في الدقيقة 90.

البطولة الرباعية الودية | الأرجنتين 1 × 0 العراق | هدف الأرجنتين الأول HD pic.twitter.com/KcoTqtdH84 — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

البطولة الرباعية الودية | الأرجنتين 2 × 0 العراق | هدف الأرجنتين الثاني ” بيريرا ” HD pic.twitter.com/9fUHX9q9aU — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

البطولة الرباعية الودية | الأرجنتين 3 × 0 العراق | هدف الأرجنتين الثالث HD pic.twitter.com/rbQuIAPIer — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

البطولة الرباعية الودية | الأرجنتين 4 × 0 العراق | هدف الأرجنتين الرابع HD pic.twitter.com/nLTM4W9b2I — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين لمواجهة العراق على النحو التالي:

روميرو، وفابريسيو بوستوس، وجيرمان بيزيلا، وفونيس موري، وماركوس أكونيا، وميزا، وباريديس، وفاسكيز، وباولو ديبالا، ولوتارو مارتينيز، ورودريجغو دي بول.

في حين جاءت تشكيلة منتخب العراق على النحو التالي:

جلال حسن، وعلاء مهاوي، ومصطفى ناظم، وأحمد إبراهيم، وعلي فائز، وعلي عدنان، وأمجد عطوان، وأسامة رشيد، وبشار رسن، وأحمد ياسين، وجستن ميرام.