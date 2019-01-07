كأس آسيا.. منتخب سوريا يتلقى صدمة بإصابة لاعبه أسامة أومري بقطع في الرباط الصليبي

كشف أسامة أومري، لاعب المنتخب السوري، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعد مشاركته ضد فلسطين، أمس الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا 2019.

وكان المنتخب السوري تعادل سلبيًا مع نظيره الفلسطيني، فيما يتصدر الأردن المجموعة بعد فوزه على أستراليا بهدف وحيد.

ومن المتوقع أن يغادر أومري بعثة المنتخب السوري، للبدء بمرحلة العلاج.

وأعرب اللاعب عن حزنه العميق لغيابه عن باقي مباريات نسور قاسيون في بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات حاليًا.

وقال أومري عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”: “الحمد لله على كل حال، شكرًا لإخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي، وكل من بادر بالسؤال عني والاطمئنان على حالتي، ولنادي قطر الذي تكفل بإجراء العملية الجراحية”.

وتابع: “التشخيص الطبي أظهر إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سأغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا، لكن إخواني اللاعبين سيتخطون ذلك بإذن الله، وسيحققون نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات المقبلة”.

وأتم: “أتمنى من جماهيرنا الغالية الدعم والوقوف مع المنتخب، وإن شاء الله التأهل للدور الثاني يكون حليفنا”.

يذكر أن المنتخب السوري تعادل سلبيًا مع نظيره الفلسطيني، فيما يتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية؛ بعد فوزه على أستراليا بهدف وحيد.