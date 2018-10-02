تقارير.. عمر خربين يعود إلى المنتخب السوري في وديتي البحرين والصين

كشفت تقارير صحفية، على أن السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، قرر العودة إلى اللعب الدولي، بعد زوال ظروف شخصية حالت دون انضمامه إلى المعسكر السابق لمنتخب بلاده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، نقلًا عن مصادرها الخاصة، فسوف يتقدم اللاعب قائمة المنتخب السوري لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي البحرين والصين في 11 و16 أكتوبر الجاري.

وكشفت المصادر عن تواصل خربين مع إدارة منتخب بلاده خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أبلغها باستعداده لتمثيل المنتخب مجددًا. ويشارك المنتخب السوري في المجموعة الثانية من كأس آسيا المقبلة، مع منتخبات أستراليا والأردن وفلسطين.

وتحتضن الإمارات البطولة بين 5 يناير و1 فبراير 2019.

إلى ذلك، نفى اتحاد الكرة السوري، ما تردد عن إلغاء ودية منتخب نسور قاسيون ضد الصين.

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء: “يؤكد الاتحاد السوري لكرة القدم أن مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام البحرين والصين ستقامان في موعدهما المحدد مسبقًا، في 11 و16 من الشهر الحالي”.

وأضاف: “ما ينشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشكلات في استصدار تأشيرة الدخول للصين، عارٍ عن الصحة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بما ينشر حول تشكيلة اللاعبين التي اختارها المدرب الألماني بيرند ستينج، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الأحد المقبل كحد أقصى”.

وكان المنتخب السوري لعب الشهر الماضي وديتين، فتعادل مع أوزبكستان 1-1 وخسر من قيرغيزستان 2-1.