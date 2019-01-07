فراس الخطيب يهاجم المدرب شتانغه بعد تعادل سوريا وفلسطين في كأس آسيا (فيديو)

هاجم فراس الخطيب، نجم المنتخب السوري، مدرب منتخب بلاده الألماني بيرند شتانغه، إثر التعادل ضد منتخب فلسطين، مساء الأحد، في افتتاح مبارياتهما في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

سوريا فشلت في الفوز بأولى مبارياتها بكأس آسيا 2019 أمام فلسطين، في المجموعة الثانية من البطولة.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: “منتخب سوريا يشارك في البطولة وهو أحد المرشحين للتأهل، وهذه أول مرة تحدث يكون لديك هذا الكم من الخبرات واللاعبين، ولكن التشكيل الذي شاهدنا أمام فلسطين خاطئ 100%، وأتحدث عن أمور تكتيكية بحتة، وطالما أن هذا المدرب مستمر لن أنضم للمنتخب، هذا المدرب عقده لنهاية البطولة وما أتوقع استمراره وعمره 70 سنة، ولو حتى أحضر لي كأس العالم يجب أن تتم إقالته، سأعود للمنتخب ولكن هو لن يكون متواجدًا”.

وأضاف: “أنت تواجه منتخبًا يدافع أمامك بشكل بحت، اللاعب محمد عثمان قادم إليك من الدوري الهولندي ولا نملك لاعبًا في إمكانياته، وهو يضعه على الدكة، وعندما دفع به نزل حزينا، التغيير الأخير كان لاعب وسط مدافع أريد أن أفهم معنى هذا التغيير، ولم نر السومة أو خربين لأن توظيفهم غير صحيح، وبالتأكيد كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في محفل كروي مميز مثل كأس آسيا”.

سوريا تواجه الأردن، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية، بغية تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزها في المجموعة.