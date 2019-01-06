تشكيلة مباراة سوريا وفلسطين.. عمر السومة يقود نسور قاسيون

سيقود عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي الخط الأمامي لمنتخب سوريا في مباراته الأولى بكأس آسيا لكرة القدم 2019 ضد المنتخب الفلسطيني في الشارقة اليوم الأحد.

وسيدفع المدرب الألماني بيرند شتانجه بالمهاجم الآخر عمر خربين، أفضل لاعب آسيوي في 2017، بجوار السومة بينما يكمل أسامة أومري وفهد اليوسف الخط الأمامي للمنتخب السوري.

ويقود لاعب الوسط المهاجم سامح مراعبة المنتخب الفلسطيني، بينما يجلس محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي على مقاعد البدلاء بعدما شارك في آخر مباريات الفريق الودية ضد العراق الشهر الماضي.

وسيرتدي عبد اللطيف البهداري شارة قيادة المنتخب الفلسطيني ويرافقه في قلب الدفاع محمد صالح، وسيبدأ مصعب بطاط في مركز الظهير الأيمن على حساب اليكس نصار الموجود بين البدلاء.

ولم تضم قائمة المباراة المدافع محمد باسم، الذي كان أساسيًا في خسارة المنتخب الفلسطيني 1-صفر أمام العراق.