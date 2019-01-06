ماذا قال فيتال بوركلمانس مدرب الأردن بعد فوز النشامى على أستراليا في كأس آسيا 2019؟

شكر فيتال بوركلمانس مدرب الأردن لاعبيه ومشجعيه المتحمسين؛ بعد تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز 1/0 على أستراليا حاملة اللقب، في بداية مشوار المنتخبين في كأس آسيا 2019، اليوم الأحد.

وسجل أنس بني ياسين هدف الأردن الوحيد بضربة رأس قوية، بعد كرة عرضية متقنة من موسى التعمري في الدقيقة 26، لتنطلق احتفالات حوالي 5 آلاف مشجع متحمس في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال بوركلمانس في مؤتمر صحفي: “أوجّه الشكر للاعبين بعدما قدّموا أداءً جيدًا وطبّقوا كل التعليمات الخططية ونفذوا كل ما طلبته”.

“استغللنا كل الفرص المتاحة بعدما تدربنا على الكرات الثابتة وقدّمنا أداءً رائعًا، ولقد أخبرتهم (اللاعبين) قبل اللقاء بضرورة التحلي بالقوة البدنية والذهنية العالية، وهو ما فعلوه اليوم”.

وإضافة إلى هدف اللقاء الوحيد ردت العارضة ركلة حرة من بهاء عبدالرحمن في الشوط الأول، بينما اكتفى الأردن بشن هجمات مرتدة قليلة لكنها خطيرة في الشوط الثاني.

وقال المدرب البلجيكي: “كل ما عليك كلاعب أن تثق في قدراتك وتؤدي ما تملك من قصارى جهد.. دائمًا ما أتحدث إلى اللاعبين بضرورة التفكير بطريقة إيجابية”.

“نحن كبشر نرتكب أخطاء وهو ما يحدث من اللاعبين أيضًا، لكن الفريق أدى بحماس وثقة. قلت لهم اليوم عليكم أن تؤدّوا بقوة لأنفسكم وللشعب الأردني”.

وتابع: “وجود الجماهير الأردنية خلفنا ترك بصمة مؤثرة على الفريق، ويجب علينا تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين”.

وسيلعب الأردن مع سوريا في مواجهة عربية، يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه جاره المنتخب الفلسطيني في الجولة الثالثة، بعدها بـ 5 أيام.