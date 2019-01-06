شاهد.. روح رياضية عالية بين سعيد مرجان وماسيمو لونغو في مباراة الأردن وأستراليا (فيديو)

شهدت مباراة الأردن وأستراليا لقطة رياضية رائعة بين سعيد مرجان لاعب الأردن، وماسيمو لونغو، في المباراة التي جمعت النشامى والكنغر في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019 https://www.eremnews.com/sports/football/arab/1633403في الإمارات.

وأُصيب ماسيمو لونغو، ليقرر مدربه إخراجه والاعتماد على جاكسون إيرفين، في الدقيقة 74، لكن قبل ذلك كشفت الكاميرات اتجاه سعيد مرجان إلى لونغو وتقبيله على رأسه، حيث وضع له لفافة على الجرح.

وانتهت المباراة بفوز الأردن 1/0، سجله أنس بني ياسين، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من موسى التعمري في الدقيقة 26.

وهذا ثالث فوز للأردن على أستراليا في خامس مباراة بينهما، علمًا بأن الأربع مباريات السابقة كانت على النحو التالي: مباراتان في تصفيات كأس آسيا ومباراتان في تصفيات كأس العالم.

وهذه رابع مشاركة للأردن في كأس آسيا، علمًا أنه وصل إلى ربع النهائي في نسختي 2004 و2011.