هدف مباراة أستراليا والأردن.. أنس بني ياسين يضع النشامى في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة أستراليا والأردن.. أنس بني ياسين يضع النشامى في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أنس بني ياسين الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك أستراليا، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في أولى مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، على ملعب “هزاع بن زايد”.

وتقدم النشامى بالهدف الأول في مرمى منتخب أستراليا برأسية أنس بني ياسين في الدقيقة 26 من المباراة.

وكان منتخب أستراليا قد توج بطلًا للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي أستراليا والأردن في بطولة أمم آسيا والمواجهة الرسمية الخامسة، بعدما سبق أن التقى المنتخبان في 4 مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2014، وكأس العالم 2018.

وتمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في مباراتين ونظيره الأردني في مثليهما، وغابت نتيجة التعادل عن المواجهات الأربعة التي جمعت بين المنتخبين على الصعيد الرسمي.

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