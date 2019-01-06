هدف مباراة أستراليا والأردن.. أنس بني ياسين يضع النشامى في المقدمة (فيديو)

سجل أنس بني ياسين الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك أستراليا، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في أولى مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، على ملعب “هزاع بن زايد”.

وتقدم النشامى بالهدف الأول في مرمى منتخب أستراليا برأسية أنس بني ياسين في الدقيقة 26 من المباراة.

كاس امم اسيا | استراليا 0 × 1 الاردن | هدف اول منتخب الاردن ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/bO9huMqCM5 — انا موت (@OOQQ8808) January 6, 2019

وكان منتخب أستراليا قد توج بطلًا للنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي أستراليا والأردن في بطولة أمم آسيا والمواجهة الرسمية الخامسة، بعدما سبق أن التقى المنتخبان في 4 مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2014، وكأس العالم 2018.

هدف اول الاردن الله عليكم يا شباب ????????????#الأردن_أستراليا pic.twitter.com/ZtbpwBzSHc — عبدالرحمن (@ur__8x) January 6, 2019

وتمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في مباراتين ونظيره الأردني في مثليهما، وغابت نتيجة التعادل عن المواجهات الأربعة التي جمعت بين المنتخبين على الصعيد الرسمي.