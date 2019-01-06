مباراة الأردن وأستراليا.. هل يفجر النشامى أولى مفاجآت كأس آسيا 2019؟

تتجه الأنظار، ظهر اليوم الأحد، لمتابعة مباراة الأردن وأستراليا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد المواجهة القوية بين أستراليا، حامل اللقب، والأردن، منتخب النشامى العربي، الباحث عن تحقيق مفاجأة في بداية مشوار المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي سوريا وفلسطين.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة الأردن وأستراليا:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 15:00 عصرًا بتوقيت أبوظبي 13:00 ظهرًا بتوقيتي الأردن والقاهرة، و14:00 بتوقيت السعودية.

وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق خالد الغول، وقناتي الكأس إكسترا 1 و2 بصوت المعلقين أحمد الطيب وهيكل الصغير.

ندية تاريخية

يشهد تاريخ مواجهات منتخبي الأردن وأستراليا ندية واضحة فهناك 4 مواجهات رسمية فاز المنتخب الأردني مرتين، ومثلهما للمنتخب الأسترالي.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الأردن 2-1 في عمان وخسر في أستراليا برباعية دون رد.. وتقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الأردن على أرضه بثنائية دون رد وخسر خارج الديار بنتيجة 1-5.

حماس النشامى

يتسلح منتخب الأردن بالحماس والروح القتالية لتحقيق المفاجأة وإشعال حسابات المجموعة الصعبة في كأس آسيا، وهو ما أكده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز قبل اللقاء، موضحًا أن منتخب النشامى سيقدم مباراة مثالية.

ويراهن المنتخب الأردني على روح قائده وحارسه عامر شفيع صاحب الخبرات الكبيرة والحماس الشديد في حماية العرين، وأمامه طارق خطاب، وأنس بني ياسين، وفراس شلباية، وسالم العجلان في خط الدفاع.

ويعتمد فيتال على ثنائي ارتكاز يضم أحمد سمير، وبهاء عبد الرحمن، وأمامهما ياسين البخيت مع ثلاثي الهجوم موسى التعمري المحترف بالدوري القبرصي، وعدي خضر لاعب ظفار العماني، وخليل بن عطية.

ويملك منتخب الأردن بدائل ممتازة بوجود بهاء فيصل، ويوسف الرواشدة، وصالح راتب، ومحمد الباشا، وأكد محمد عمر، مدرب الوحدات الأردني الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن منتخب الأردن دائمًا يقدم مباريات قوية أمام المنتخبات الكبرى، ويظهر شخصيته ومعدن لاعبيه.

وأضاف: “أتوقع مباراة كبيرة للأردن وأداء بدنيًا سريعًا وقويًا وروحًا قتالية، خاصة أن المنتخب الأردني يملك مواهب ولاعبين أصحاب قدرات، مثل موسى التعمري، وخليل بن عطية”.

قوة أستراليا

يسعى منتخب أستراليا حامل اللقب بقيادة مديره الفني غراهام أرنولد لتحقيق بداية قوية، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تجديد دماء الفريق، وإضافة بعض الوجوه الجديدة والمميزة.

ويعتمد أرنولد على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس ماثيو رايان، وأمامه الرباعي ميل ديجيناك وترينت ساينسبري ورايان غرانت وعزيز بيهيتش في خط الدفاع، ومع ثلاثي عمق الوسط ماسيمو لوينجو وجاكسون إريفيني وصانع الألعاب آرون موي.

ويلعب في الخط الأمامي روبي كروس وماتيو لاكي، وأندريو نابوت في هجوم الكانغارو.