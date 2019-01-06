القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والأردن اليوم في كأس آسيا 2019

يستهل منتخب أستراليا رحلة الدفاع عن اللقب عندما يواجه الأردن، ظهر اليوم الأحد، بملعب “هزاع بن زايد” معقل نادي العين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي انطلقت، أمس في الإمارات.

وكان منتخب أستراليا توج بطلًا للنسخة الأخيرة من البطولة، التي أقيمت قبل 4 سنوات، بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي أستراليا والأردن في بطولة كأس الأمم الآسيوية والمواجهة الرسمية الخامسة، بعدما سبق وأن التقى المنتخبان في 4 مباريات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2014، وكأس العالم 2018.

وتمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في مباراتين ونظيره الأردني في مثلهما، فيما غابت نتيجة التعادل عن المواجهات الأربع التي جمعت بين المنتخبين على الصعيد الرسمي.

ويتطلع منتخب أستراليا لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو إنهاء مشواره بدور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي سوريا وفلسطين.

في المقابل، يتطلع منتخب الأردن لتحقيق بداية مثالية في مشواره بالبطولة، بالحصول على النقاط الثلاث على حساب أستراليا، وتعويض الصورة الباهتة التي ظهر عليها في النسخة الماضية التي أقيمت قبل 4 سنوات.

وكان منتخب الأردن ودع نسخة 2015 من البطولة من الدور الأول بفوز واحد على نظيره الفلسطيني والهزيمة أمام اليابان والعراق.

ويشارك منتخب الأردن في أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وتمكن من الصعود للبطولة عامي 2004، 2011، فيما ودع نسخة 2015 من دور المجموعات.

تتابعون اليوم عبر قناة الكاس EXTRA one: مباراة أستراليا × الأردن الساعة 14:00 #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/vM4jsPoOy6 — قناة الكأس (@alkasschannel) January 6, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”، ويعلّق عليها خالد الغول وأحمد الطيب.