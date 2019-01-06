موعد مباراة سوريا وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2019

في صدام عربي خالص، يلتقي منتخب سوريا نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بملعب “نادي الشارقة

وتعد هذه المباراة الأولي للفريقين في دور المجموعات بالبطولة، وتضم هذه المجموعة بجانب سوريا وفلسطين، منتخبي أستراليا والأردن.

وتميل التوقعات تجاه منتخب سوريا للخروج من مباراة فلسطين بالنقاط الثلاث، بالنظر إلى تفوق لاعبيه فنيًا، لا سيما الثنائي الهجومي عمر السومة وعمر خربين.

وتعقد جماهير سوريا آمالها على الثنائي الهجومي السومة وخربين من أجل قيادة “نسور قاسيون” لتحقيق الفوز في ضربة البداية ببطولة كأس آسيا، بينما يفتقد المنتخب السوري لجهود لاعبه محمود المواس؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة أستراليا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا.

استعد منتخب سوريا جيدًا للمشاركة في البطولة، بعدما خاض 8 مباريات ودية، في الوقت الذي حذر فيه الألماني بيرند ستينغ، المدير الفني لمنتخب سوريا، من الاستهانة بقدرات منتخب فلسطين الذي يخطط لقلب التوقعات.

في حين يتسلح منتخب فلسطين الذي يخوض مباراة اليوم، دون ضغوط بالهجمات المرتدة السريعة من أجل الوصول إلى الشباك السورية.

وكان منتخب فلسطين ودع نسخة 2015 من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في أستراليا من الدور الأول، بعدما خسر المباريات الثلاث، واهتزت شباكه 11 مرة فيما سجل هدفًا وحيدًا.

تتابعون اليوم عبر قناة الكاس EXTRA one: مباراة سوريا × فلسطين الساعة 19:00 #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/ebSZusmOAP — قناة الكأس (@alkasschannel) January 6, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA TWO HD”، بتعليق حفيظ الدراجي وخالد الحدي.