الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس آسيا 2019

يصطدم، غدًا الأحد، منتخبا سوريا وفلسطين ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية على ملعب الشارقة في بطولة كأس آسيا 2019، في الإمارات.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الآسيوية، منتخبي سوريا وفلسطين في المجموعة الثانية مع أستراليا والأردن.

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق نتيجة إيجابية، في مستهل مشوارهما بالبطولة الآسيوية.

ويأمل المنتخب السوري بقيادة الألماني بيرند شتانغه بتحقيق انطلاقة قوية معولًا على خبرة لاعبيه، وقوته الهجومية بقيادة عمر السومة، وعمر خريبين، إضافة لقوة خط الوسط بوجود: أسامة الأومري، وتامر حاج محمد، ومحمد عثمان.

وتميل كفة التحضيرات لصالح نسور قاسيون بعد فترة الإعداد الجيدة من خلال معسكر أقامه المنتخب في النمسا، ولعب المنتخب 8 مباريات ودية أبرزها كان أمام: الصين، وأوزبكستان، والكويت، وعُمان، والبحرين، وآخرها أمام المنتخب اليمني.

في المقابل، يلعب المنتخب الفلسطيني دون ضغوط، لكن بطموح تحقيق نتيجة مشرفة في مشاركته الثانية بعد 2015 تحت قيادة الجزائري نور الدين ولد علي أمام منتخب يتفوق مهاريًا.

ويعوّل الفريق على لاعبيه المحترفين في الخارج، وأبرزهم: أليكسيس نورامبوينا المعروف بأليكس نصار، وجوناثان زوريلا، وبابلو برافو.

وكان المنتخب الفلسطيني أقام معسكرًا تحضيريًا في قطر خاض خلاله 4 مباريات ودية أمام: باكستان، والعراق، وإيران، وقيرغيزستان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، السادسة مساءً بتوقيت فلسطين، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتُنقل عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، ويعلّق عليها حفيظ دراجي، وخالد الحدي.