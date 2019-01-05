استبعاد يزن ثلجي من قائمة منتخب الأردن بكأس آسيا 2019

قال البلجيكي فيتال بوركلمانس، مدرب الأردن، إن فريقه تعرض “لخسارة كبيرة” بعدما اضطر لاستبعاد لاعبه يزن ثلجي من تشكيلة كأس آسيا لكرة القدم؛ بسبب الإصابة.

وأصيب ثلجي في مران منتخب الأردن الملقب “بالنشامى”، وأظهرت الفحوص أنه سيحتاج لفترة تتراوح بين 10 أيام و14 يومًا للتعافي، ليقرر بوركلمانس استبعاده وضم إحسان حداد بدلًا منه.

وقال بوركلمانس قبل أن يبدأ مسيرته في كأس آسيا أمام أستراليا المدافعة عن اللقب، بعد غدٍ الأحد، إنه استفاد من قراره السابق بدخول معسكر البطولة بمشاركة 24 لاعبًا وبوجود حداد، لذا فإنه سيقيد هذا اللاعب بدلًا من زميله المصاب.

وأضاف المدرب البلجيكي: “إصابة ثلجي خسارة كبيرة للمنتخب الوطني ..أثق في كافة الأسماء الموجودة لتحقيق المطلوب”.

وأكد ثلجي أنه يعاني من إصابة عضلية وسيحاول العودة سريعًا.

وقال لاعب الوحدات لموقع النادي: “سأجتهد في الوقت الحالي لاستغلال كل دقيقة؛ بهدف العودة في أسرع وقت إلى الملاعب.

“أتمنى التوفيق للنشامى وترك بصمة مؤثرة تُسعد الشارع الرياضي”.