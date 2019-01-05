القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين اليوم في كأس آسيا 2019

يستضيف المنتخب الإماراتي منافسه البحريني، اليوم السبت، في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

وتقام مباراة الإمارات والبحرين الساعة 20:0 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

والتقى المنتخبان في بطولة آسيا مرة وحيدة وكانت في النسخة الأخيرة، وفاز فيها الأبيض الإماراتي 2/1 في دور المجموعات.

ولم يخسر المنتخب الإماراتي أمام البحرين منذ 2008، في مسيرة تضمنت 5 انتصارات في 5 مباريات، كما يخلو سجل الإمارات من الخسارة أيضًا أمام البحرين في المواجهات الرسمية بينهما، منذ خسارتها 3/1 في كأس الخليج (خليجي 16) 2004.

ويشارك المنتخبان الإماراتي والبحريني في البطولة إلى جانب تايلاند والهند في المجموعة الأولى.

وتسعى المنتخبات الآسيوية لتحقيق اللقب السادس في البطولة، إذ سبق أن حقق الأخضر السعودي اللقب 3 مرات، مقابل لقب لكل من العراق والكويت.

ويعود آخر ألقاب العرب في البطولة إلى العام 2007، عندما تغلب المنتخب العراقي 1/0 على السعودية في المباراة النهائية.