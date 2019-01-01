الأردني موسى التعمري: هدفي أن أصبح أفضل لاعب في العالم (فيديو)

أعرب الأردني موسى التعمري، لاعب وسط أبويل القبرصي، عن استعداد منتخب بلاده للمشاركة والمنافسة بقوة في بطولة كأس آسيا “الإمارات 2019”.

وقال التعمري في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب”، يوم الثلاثاء: “سننافس مجموعة من أفضل المنتخبات وشاهدت مباريات مجموعتنا نحن منتخب قوي، ولن نستهين بأي منتخب، منتخبنا سينافس بقوة وسنقدم أحسن أداء لنا وسنكون من ضمن الأربعة الكبار في البطولة.. والجمهور الأردني عظيم ونطمئنه ونعده برفع رأسه وسنقدم أداء جيدًا ومشرفًا”.

ويعد لاعب وسط أبويل القبرصي البالغ من العمر 21 عامًا من أبرز المواهب الأردنية حاليًا، ويوفر اللاعب الأعسر اللمسة الإبداعية في وسط ملعب الأردن، وأصبح من أبرز لاعبي الفريق منذ مشاركته الدولية الأولى في 2016.

ويلعب الأردن في المجموعة الثانية الصعبة التي تضم أيضا أستراليا حاملة اللقب وسوريا وفلسطين.

ومع توقع تصدر أستراليا الترتيب، سيكون الصراع بين الجيران الثلاثة – الأردن وسوريا وفلسطين – على بطاقة التأهل الثانية إلى دور 16، أو الصعود ضمن أفضل الثوالث.

موسى التعمري: أطمح لكتابة التاريخ مع المنتخب ومقارعة كبار العالم..

لقاء مع المحترف الأردني الوحيد في أوروبا#صدى_الملاعب pic.twitter.com/DgOjbN4k2P — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 1, 2019

ويبدأ المنتخب الأردني مشواره بمواجهة أستراليا في السادس من يناير/ كانون الثاني، ثم يواجه سوريا بعد أربعة أيام لاحقة ويختتم دور المجموعات ضد المنتخب الفلسطيني في 15 يناير.

وعن مشواره الاحترافي، شدد التعمري: “أنا كلاعب لا أسير على خطى أحد، ومحمد صلاح مثلي الأعلى بالطبع وسأرى ما فعله وأحاول أن أكون أفضل منه، وهدفي كان الاحتراف وهو ما حدث، وهدفي الآن أن أكون أفضل لاعب في العالم”.

وعن العروض التي تلقاها الفترة الماضية، أبرز: “ما بقدر أنفي أو أؤكد الأرقام، ولكني بالفعل تلقيت عروضًا وكل ما يقال في هذا الشأن صحيح”.

ووقع التعمري منتصف 2018 عقدًا لثلاث سنوات مع نادي أبويل قادمًا من شباب الأردن.