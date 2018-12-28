أندية القمة في الدوري اليوناني تتنافس لضم الأردني موسى التعمري

أندية القمة في الدوري اليوناني تتنافس لضم الأردني موسى التعمري

المصدر: فريق التحرير

كشفت صحيفة sportime اليونانية، أن أندية القمة في اليونان تتنافس على ضم المهاجم الأردني موسى التعمري، المحترف في صفوف أبويل القبرصي.

ونشرت الصحيفة اليونانية تقريرًا قالت فيه إن كلًا من أندية: أولمبياكوس، وآيك أثينا، وباوك سالونيكا، أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم “التعمري” سواء في سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وكان نادي أبويل قد تلقى عرضًا من بلجيكا لشراء عقد التعمري، مقابل 4 ملايين يورو، لكن تم رفضه.

يذكر أن نادي شباب الأردن ستكون له نسبة من عقد موسى التعمري، حال انتقل من أبويل إلى أيّ فريق آخر.

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