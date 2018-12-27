حقيقة اعتزال المهاجم السوري فراس الخطيب على المستوى الدولي

نفى النجم السوري فراس الخطيب كل ما تردد عن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وترددت أنباء عن اعتزال الخطيب؛ بعد استبعاده من قائمة منتخب سوريا في كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير 2019.

ونفى المهاجم الدولي كل ما تردد عن اعتزاله، وأكد في تصريحات تلفزيونية على أن منتخب بلاده قادر على تحقيق نتائج رائعة في أمم آسيا مطلع العام المقبل.

وقرر المدرب الألماني بيرند ستنيف، المدير الفني للمنتخب السوري، استبعاد فراس الخطيب من قائمة نسور قاسيون بكأس آسيا؛ بعد تعرضه لإصابة مفاجئة مع فريق السالمية الكويتي.

ويشارك المنتخب السوري في كأس الأمم الآسيوية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا، حامل اللقب، والأردن، وفلسطين.

وبحسب موقع ” transfermarkt” فإن الخطيب الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، سجل مع سوريا 24 هدفًا في 51 مباراة.