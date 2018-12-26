عمر السومة يكشف أسباب مغادرته معسكر منتخب سوريا والعودة للنادي الأهلي السعودي (فيديو)

كشف عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، سر مغادرته معسكر منتخب سوريا، الذي وصل، يوم الثلاثاء، إلى الإمارات، استعدادًا للانخراط في منافسات كأس آسيا، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، متوجّها للسعودية للالتحاق بفريقه الأهلي.

وقال السومة في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: “حظينا باستقبال رائع في مطار الشارقة وبكل هدوء من الجماهير السورية، وأوجه كلمة للجماهير التي تساءلت عن سبب مغادرتي المعسكر سريعًا، أنا متفق مع النادي والمنتخب من شهر ونصف الشهر أن أغادر إلى سوريا وأحضر المؤتمر الصحفي، وأكون مع اللاعبين وأسافر معهم للإمارات ثم أعود ألعب مباراة الوحدة، يوم الجمعة المقبل، وهي مهمة للنادي ولي شخصيًّا”.

وأضاف: “ربنا يوفقنا ويبعد عنا الإصابات وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالتوفيق.. وعقب المباراة مباشرة سألتحق بمعسكر المنتخب”.

وكالة الأنباء السورية نقلت تصريحات السومة التي قال فيها، إن المنتخب السوري سيكون رقماً صعباً في نهائيات أمم آسيا.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الفريق الأسترالي والفلسطيني والأردني وسيفتتح مبارياته في البطولة التي ستقام في الإمارات أمام المنتخب الفلسطيني في الـ 6 من يناير.

السومة أكد أن المنتخب السوري قادم للمنافسة بقوة على اللقب وليس من أجل المشاركة فقط، وأعرب عن أمله في المنافسة على لقب هداف البطولة.

ويُعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة في مباراة الوحدة المقبلة، إذ ضم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي 5 لاعبين من الراقي في قائمة المنتخب السعودي بمنافسات كأس آسيا 2019.

وضم بيتزي 5 لاعبين من الأهلي إلى القائمة الآسيوية وهم، محمد العويس، محمد آل فتيل، حسين المقهوي، عبد الرحمن غريب، وأيمن الخليف، بالإضافة إلى انضمام الثلاثي عبدالباسط هندي، عبدالله الحسون ويوسف الحربي للأخضر تحت 21 عامًا.

ويسعى “الراقي” لاستعادة نغمة الانتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر في الجولتين الماضيتين أمام الشباب والأهلي، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس.